В Рыбинске вандалы поломали кормушки для белок в Волжском парке

7 Янв. 2019 2019-01-07T18:40:53+03:00

Белок завезли в парк год назад, чтобы порадовать жителей города Фото: Роман Рыжиков

Это не первый раз, когда жители города что-то умышленно портят

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В Рыбинске снова отличились вандалы. Неизвестные сломали деревянные кормушки, которые были установлены в Волжском парке специально для местных белочек.

Жителей города это возмутило, очевидно, больше, чем самих грызунов. В социальных сетях под фотографиями погрома очень много гневных комментариев. Однако, среди тех, кто предлагает оторвать вандалам руки, есть и те, кто предлагает просто наделать много-много кормушек, чтобы вредители не смогли сломать все. Это очень мило.

Но еще милее одна из версий.

- Отожрались на дармовых людских прикормках-харчах. Соответственно, масса тела их увеличилась и кормушки рухнули из-за перегруза, – пишет Роман Шамаев.

По словам мужчины, даже в это поверить легче, чем в то, что кто-то умышленно и так бессмысленно сломал беличьи кормушки.