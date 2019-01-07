Пожар под Рыбинском: в Стерлядево полыхала баня

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:19:24+03:00

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Рождественское утро в Ярославской области началось с ЧП: около восьми часов утра 7 января под Рыбинском вспыхнул пожар. В деревне Стерлядево загорелась деревянная баня. На место направили две пожарные машины. С огнем боролись 8 человек.

Чуть меньше чем через два часа баню полностью потушили. Вернее, то, что от нее осталось. Постройка на пятнадцати квадратных метров сгорела. К счастью, люди не пострадали.