Пожар под Рыбинском: в Стерлядево полыхала баня
Рождественское утро началось с ЧП
Деревянная постройка сгорела полностьюФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:
Рождественское утро в Ярославской области началось с ЧП: около восьми часов утра 7 января под Рыбинском вспыхнул пожар. В деревне Стерлядево загорелась деревянная баня. На место направили две пожарные машины. С огнем боролись 8 человек.
Чуть меньше чем через два часа баню полностью потушили. Вернее, то, что от нее осталось. Постройка на пятнадцати квадратных метров сгорела. К счастью, люди не пострадали.