«Локомотив» на пределе сил выжал дома победу над аутсайдером

6 Янв. 2019 2019-01-06T23:23:05+03:00

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Несколько странно начинается у ярославской команды год 2019. Как-то очень тяжело дается команде игра. Впрочем, и последние игры прошлого года были такие же натужные. Поражение от Минска тому свидетельство. Вот и дома, принимая «Слован», который прочно закрепился в низах турнирных таблиц, наши хоккеисты долгое время никак не могли наладить свои действия в атаке. В какой-то мере игра нашего «паровоза» напоминала неудачно завершившийся матч «молодежки» России в полуфинале чемпионата мира. Различимый даже невооруженным глазом игровой перевес почему-то никак не воплощался в тот самый результат, которым добиваются побед. А общим в обоих случаях было одно – соперники предельно взвинчивали темп игры, чем частично нивелировалось свое отставание в технике и катания, и владения шайбой. На высоких скоростях скорость может вступать в противоречие с техническим арсеналом хоккеистов. Не случайно, что единственный гол российской сборной в ворота США был забит ярославцем Денисенко в тот момент, когда ему не было необходимости в высокой скорости. Точно так же действовали словаки против наших. Причем, в первые минуты каждого периода словаки чаще ярославцев могли создавать остроту в атаке. Но тут у нас прекрасно работал в «рамке» Илья Коновалов, которому в третьем периоде даже довелось спасти команду при выходе «один в ноль» с ним. В атаке у наших не клеилось даже в большинстве, и даже при двойном большинстве. Лишь в самом конце игры, когда Козун еще раз заработал на себе большинство, удалось нашему «паровозу» распечатать ворота «Слована», в которых оппонент Коновалова тоже творил чудеса, но почаще. Тем не менее, против мощного щелчка Накладала с паса опять же Козуна вратарь гостей оказался бессилен. Очень важная победа наших, хотя и оставляет после себя тревогу перед матчем с лидером КХЛ, с ЦСКА.

«Локомотив» - «Слован» - 1:0 (0:0; 0:0; 1:0)

Матч был напряженнымФото: Андрей КОМИССАРОВ

Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Матч был напряженнымФото: Андрей КОМИССАРОВ

Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Матч был напряженнымФото: Андрей КОМИССАРОВ

Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Матч был напряженнымФото: Андрей КОМИССАРОВ

Фото: Андрей КОМИССАРОВ