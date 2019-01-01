Обнаружено тело пропавшей Ирины Ахматовой

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:27:00+03:00

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Найдено тело пропавшей клиентки BlaBlaCar Ирины Ахматовой. Труп обнаружили в лесополосе в подмосковном Серпухове. Именно на это место указал Виталий Чикирев, который накануне признался в убийстве женщины.

Убийца ограбил Ирину, забрав у нее 10 тысяч рублей и мобильный телефон, после этого задушил, сообщает НТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, женщина пропала 23 декабря по дороге из Москвы в Тулу, где живут ее родители. Известно, что по дороге, на выезде из Москвы, через сервис BlaBlaCar она взяла попутчика. Им и оказался Чикирев, который на сервисе был зарегистрирован под другим именем и с чужой фотографией. Вскоре телефон женщины перестал отвечать. А через некоторое время ненадолго включился в Ярославле. Здесь же обнаружили и машину Ирины. 30 декабря следователи СК России задержали попутчика пропавшей девушки. Он признался в ее убийстве. У Ирины остались муж и 8-летняя дочка.