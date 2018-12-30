2018-12-30T18:02:36+03:00
Происшествия

Полиция поймала попутчика Ирины Ахматовой, пропавшей из собственной машины неделю назад

Мужчину увезли в Москву для допроса
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Женщина пропала 23 декабряЖенщина пропала 23 декабряФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Попутчика пропавшей Ирины Ахматовой задержали в Гороховце Владимирской области. Сейчас его уже привезли в Москву для допроса и следствия. Полиция надеется, что он объяснит, куда именно женщина пропала и жива ли она вообще.

- Как было установлено, 23 декабря потерпевшая выехала из столицы в направлении Тулы на автомобиле с пассажиром, подобранным с использованием интернет-сервиса по поиску попутчиков после чего на связь со своими близкими женщина больше не выходила», - рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ,

В последний раз телефон 29-летней женщины ловил сеть в Ярославле, поэтому здесь ее и ищут. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство", посчитав это наиболее реалистичным исходом событий.

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