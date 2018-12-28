29 декабря в селе Вятское открываются музыкальный музей «Звуки времени» и обновленный «Музей русской предприимчивости»

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-28T16:34:03+03:00

С 30 декабря оба музея будут открыты для всех посетителей.

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Ровно десять дет назад, в 2008 году, в бывшем жилом доме вятского купца Галочкина открыт первый музей села Вятское, получивший название «Музей русской предприимчивости». Именно этот музей положил начало восстановлению села и созданию историко-культурного комплекса. Экспозиция посвящена сельским жителям, которые благодаря своей сноровке и трудолюбию внесли большой вклад в становление основ российского предпринимательства. С тех пор экспозиция музея значительно обогатилась не только новыми экспонатами, но и фактологическим материалом – результатами большой краеведческой работы сотрудников музея, а также знаниями, почерпнутыми из воспоминаний потомков предпринимателей и известных дореволюционных династий. А диковинные музыкальные инструменты, иллюстрирующие щегольство жилищ вятских жителей, сформировали отдельную музейную экспозицию.

Музыкальный музей «Звуки времени» – именно так называется новый музей села Вятское. Здесь представлена одна из лучших европейских коллекций звукозаписывающих и звуковоспроизводящих музыкальных инструментов. Жемчужиной коллекции является орган братьев Бруггеров (первая половина XIX века), таких в России сохранилось всего четыре: в Эрмитаже, Музее музыкальных инструментов им. Глинки, Политехническом музее и в Вятском. Следует отметить, что только вятский экземпляр дошел до нас в полностью рабочем состоянии. Услышать музыку органа может каждый посетитель музея, как и звучание уникального оркестриона 1908 года – электрифицированного автоматического механического инструмента, приспособленного для имитации звучания оркестра. Предположительно, это тоже единственный в России действующий экземпляр.

Не менее интересны и другие экспонаты, каждый из которых является штучным изделием: музыкальная шкатулка торгового дома Циммермана, детская шарманка, органетто, фонолы и пианолы, граммофоны и патефоны.

На открытии музея представят новый экспонат – русская шарманка 1910 года. Богато украшенная, с инкрустированными в корпус тремя картинами, исполненных маслом, русская шарманка является редким экземпляром: на сегодняшний день в нашей стране их сохранилось несколько штук.

На втором этаже гости увидят обновленную экспозицию «Музея русской предприимчивости». История окрестностей села Вятское представлена с древнейших времен. Здесь разместились и найденные артефакты фатьяновской культуры 2-й половины III – середины II тыс. до н.э., и свидетельства, иллюстрирующие жизнь села в Средневековое и Новое время, и работы вятских печников, штукатуров, лепщиков, резчиков по дереву, кровельщиков и позолотчиков. В экспозиции нашли место найденные совсем недавно исторические факты, в том числе о строительстве вятскими крестьянами Северной столицы, представлены не известные до сегодняшнего дня факты биографии, истории успеха вятских крестьян, подчеркивающие роль ярославского крестьянства в жизни дореволюционной России.

Обновленная экспозиция «Музей русской предприимчивости» является мультимедийной. Благодаря современным техническим средствам посещение музея станет особенно интересным посетителям всех возрастов.

С 30 декабря оба музея будут открыты для всех посетителей.

Новый музыкальный музей «Звуки времени» станет двенадцатым открытым в Вятском музеем и тринадцатым в составе Историко-культурного комплекса «Вятское» (в 2015 году в Ярославле открыт филиал «Вятского» – Музей современного искусства «Дом Муз»). В настоящее время ИКК «Вятское» ведёт работу по созданию еще двух музеев: один из них – музей Новой хронологии в Ярославле, второй – музей в Рыбинске, который откроет свои двери в реставрируемой усадьбе Наумова.

Уважаемые друзья и коллеги, имеем честь пригласить вас 29 декабря в 13.00 в село Вятское на открытие музеев!