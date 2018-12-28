2018-12-28T14:31:49+03:00
Происшествия

По факту пропажи Ирины Ахматовой следственный комитет возбудили дело об убийстве

Телефон пропавшей москвички включался в Ярославле
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: "Лиза Алерт".Фото: "Лиза Алерт".
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Следственный комитет России по Москве завел уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения 29-летней Ирины Ахматовой, которая пропала по пути из Москвы в Тулу. В следственные органы заявление о пропаже женщины 27 декабря принесли родные.

- По данным следствия, вечером 23 декабря женщина покинула место работы и направилась из центра Москвы на личном автомобиле «Ауди» в Тулу. В ходе поисков установлено, что через сервис поиска попутчиков в районе одной из станций метро на юге Москвы в автомобиль подсел мужчина. После этого машина продолжила движение в сторону Московской области, - сообщили в пресс-службе СКР по Москве.

Ведется расследование. Родные девушки говорят, что ее телефон после ее исчезновения включался в Ярославле.

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