2018-12-26T20:27:31+03:00
Общество

Ищут всей страной: след пропавшей девушки из Москвы ведет в Ярославль

Родные Ирины Ахматовой просят помочь в поисках
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: "Лиза алерт".Фото: "Лиза алерт".
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Ярославцев просят помочь в поиске пропавшей девушки. 29-летняя Ирина Ахматова 23 декабря выехала из Москвы в Тулу и исчезла. Девушка ехала на автомобиле «Ауди А4» шоколадного цвета. В районе метро «Анино», через сервис «БлаБлаКар» взяла попутчиков. Как говорят знакомые девушки, в последний раз она выходила на связь с мужем по телефону до того, как взять пассажиров. Потом геопозиция ее телефона отмечалась в районе города Серпухова. После этого телефон перестал отвечать. И утром следующего дня он включился в Ярославле.

Девушку ищут правоохранители и волонтеры организации «Лиза Алерт». Приметы Ирины: рост - 175 см, плотное телосложение, волосы темные, глаза серые, на шее две маленькие родинки, шрам между указательным и большим пальцем на левой руке. На ней было чёрное кожаное пальто, чёрные брюки, рубашка и свитер с брендом «Бургер кинг». Девушка меняла фамилии в связи с замужеством. Кроме фамилии Ахматова у нее также были фамилии Войтенко и Щербакова. Если у пропавшей частичная потеря памяти, она может вспомнить одну из этих фамилий.

Если вы что-либо знаете о судьбе Ирины, позвоните в «Лизу Алерт» по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

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