60 ярославских семей написали общую книгу

СЕГОДНЯ 19:45 2018-12-22T19:50:17+03:00

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22 декабря в библиотеке имени Некрасова в Ярославле прошла презентация новой книги «Семейная книга Ярославского края», которую выпустило издательство «Факел». В издании собраны литературные и художественные труды 60 семей региона - проза, поэзия, путевые заметки, сказки, пьесы, песни. В качестве иллюстраций использованы рисунки и фотографии, выполненные членами тех же семей. От задумки опубликовать такой сборник до воплощения прошло более двух лет.

Издатель Елена Батуева рассказала, что идея такого необычного и уникального не только для Ярославской области, но и для всей России проекта возникла после обращения в издательство двух семей, которые независимо друг от друга захотели издать книги, в которых тексты написал один из членов семьи, а проиллюстрировал произведения - другой. В первом случае это были сестры Алла Быстрова и Александра Богданова, во втором - Татьяна Бобылева и ее сын Алексей.

Издателям понравилась такая инициатива и они задумали пойти дальше - выпустить книгу, благодаря которой своим творчеством с широким кругом читателей могло бы поделиться больше семей. Проблема упиралась в финансирование. В конце концов этот вопрос удалось решить. Помогли спонсоры - бывший депутат ярославской областной думы Владимир Колобов и депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, часть денег удалось собрать благодаря поддержке департамента общественных связей Ярославской области, Министерства культуры РФ и Союза российских писателей. Также издательство использовало в проекте свои средства, в том числе полученные в рамках различных грантов.

Через региональный департамент территориального развития информацию о готовящемся издании распространили во всех районах области. И отовсюду посыпались заявки на участие.

- Мы получили более 80 заявок от различных авторов. В окончательной редакции в книгу вошли произведения 60 семейных коллективов из 13 муниципальных образований Ярославской области, - рассказала Елена Батуева.

Елена Батуева на презентации в областной библиотеке им Некрасова.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Книгу издали тиражом 500 экземпляров. В каждом – более 300 страниц.

- Благодаря этой книге мы имеем возможность показать значение семей в более широком смысле - внутри них люди не только ведут совместное хозяйство, но и образуют творческие коллективы, - отметила Елена Батуева.

На презентации в Ярославле собралось около сотни человек. Это и семьи-участники проекта, и журналисты, и литераторы. Презентации также пройдут во всех районах области, где живут авторы нового издания.