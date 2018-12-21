В Ярославле 22 и 25 декабря будет перекрыт перекресток Добрынинского моста и Республиканского проезда

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-21T11:37:20+03:00

С 10.00 до 18.00 автомобилисты должны объезжать этот участок дороги

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Завтра, 22 декабря, и во вторник, 25 декабря, с 10.00 до 18.00 часов перекресток Республиканского проезда и Добрынинского моста будет перекрыт дорожными службами. Автомобилисты вынуждены будут двигаться в объезд. На этом участке проводятся работы по строительству тепломагистрали.

Напомним, на Новый год в Ярославле перекроют движение в центре. Запрет на проезд будет действовать с 18 часов 31 декабря до 6 часов 1 января.

Кроме того, на это же время будут действовать запреты в районах города, где тоже пройдут праздники