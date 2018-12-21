2018-12-21T11:37:20+03:00
Общество

В Ярославле 22 и 25 декабря будет перекрыт перекресток Добрынинского моста и Республиканского проезда

С 10.00 до 18.00 автомобилисты должны объезжать этот участок дороги
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завтра, 22 декабря, и во вторник, 25 декабря, с 10.00 до 18.00 часов перекресток Республиканского проезда и Добрынинского моста будет перекрыт дорожными службами. Автомобилисты вынуждены будут двигаться в объезд. На этом участке проводятся работы по строительству тепломагистрали.

Напомним, на Новый год в Ярославле перекроют движение в центре. Запрет на проезд будет действовать с 18 часов 31 декабря до 6 часов 1 января.

Кроме того, на это же время будут действовать запреты в районах города, где тоже пройдут праздники

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В УМВД по Ярославской области создали базу номеров телефонов и карт мошенников
Ярославцы могут позвонить Деду Морозу
От любви до ненависти и обратно: жительница Рыбинска чуть не зарезала своего мужчину и зашила ему раны
Московские хирурги показали ярославским мастер-класс и прооперировали детей
В Ярославле металлические крышки люков заменяют на пластмассовые
Стало известно, когда принесут пенсии в новогодние каникулы
На лыжах по озеру Неро: как в Ярославской области провести новогодние каникулы
Поджег не ту аптеку: житель Ярославской области хотел отомстить бывшему партнеру, но перепутал адреса
Ярославский «паровоз» дожал казахских «барсов»
Вместо рэпера Мота в Новый год ярославцев развлечет «Burito»
В Ярославле муж из ревности убил свою жену
Сбербанк и РБК запускают совместный проект в приложении Сбербанк Онлайн
В Ярославской области собутыльник украл у знакомого икону, подсвечник и телефон
В Ярославле семейная пара продала квартиру и не собиралась съезжать
Во время инаугурации мэра Ярославля сработала сигнализация: виновата кухня
В Ярославле преобразят большой двор в Заволжском районе
Еще два села в Ярославской области обзавелись интернетом
На Новый год -2019 в Ярославле перекроют движение: где и на сколько
В Ярославле липовый соцработник попросил у жертв фото на память
Ярославские психологи проверили работников УФСИН на агрессивность
Долгожданные московские трамваи, наконец, выходят на линию в Ярославле
В Ярославле ночью сгорела частная баня
Все фигуранты уголовного дела о пытках в ярославской колонии №1 останутся под арестом
Двукратный чемпион мира по хоккею провел в Ярославле мастер-класс для воспитанников спортшколы
В новогодние праздники в Ярославле полиция и Росгвардия будут дежурить круглосуточно
Ярославский художник Вася Ложкин вражду не разжигает и рознь не сеет
В Ярославской области на губернаторские елки пригласят более 2 тысяч детей
Ярославец 7 лет бегал от работников военкомата