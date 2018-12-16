В Ярославской области почти месяц ищут моложавую пенсионерку

16 Дек. 16:48 2018-12-16T16:48:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области уже месяц ищут 64-летнюю Екатерину Карпову. Она пропала 17 ноября в Рыбинске около 11 часов утра.

Женщина невысокая, всего 156 сантиметров, молодо выглядит, лет на 55-56, худощавая. У нее серые глаза и короткие темные волосы. Она может быть одета в короткий пуховик синего цвета с капюшоном, коричневые брюки и темные полуботинки.

Если кто-то видел женщину после 11:00 17 ноября, стоит позвонить в полицию по телефонам 02, 102 или 112. Или на горячую линию ЯрСпаса – 8-910-964-08-38.