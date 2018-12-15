2018-12-15T22:45:10+03:00
Спорт

«Трёхдюймовка» капитана «Буревестника» повергла соперников в шок

Ярославцы, безнадежно проигрывая клубу «Новосибирск», вырвали победу в последней четверти
Виктор ПОЛЯК
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Насколько серьезного соперника принимали наши баскетболисты в «Вознесенском» можно было судить по результатам пяти последних матчей команд. У сибиряков было всего одно поражение. И в таблице они были намного выше «Бури». Первая четверть матча только добавляла тревог. Гости были скрупулезны в завершениях атак, тогда как наши очки добывали со скрипом.

Все же к большому перерыву ярославцы прибавили в защите, что позволило почти вдвое урезать гостям результативность по сравнению с первой четвертью. Это и вселило слабую надежду на перемены к лучшему относительно цифр на табло. Однако начало второй половины игры едва не похоронило эти надежды. Счет к концу четверти стал угрожающим для «Бури» - 51:60. И вот тут неожиданно для всех, включая гостей, с капитанского мостика «Бури» бабахнула, как когда-то трехдюймовка «Авроры». Капитан «Бури» Илья Александров буквально взял игру на себя и бабахнул тремя «трехами», точными попаданиями из-за дуги. Еще одну «треху» добавил Артем Бутянковс, что за считанные минуты перевернуло игру. Гости, уже свыкшиеся с неточностями наших, явно были в шоке от «трёхдюймовок» - 63:65! У них и точность улетучилась. Правда, ярославцы прямо со звериной свирепостью стали отрабатывать в защите, что и дало эффект.

Когда пошла игра «очко за очко», опыт ветеранов «Бури» оказался весомее. Поведя впервые в матче после броска Новикова, наши уже мертвой хваткой дожали соперника до победы. И хоть признан был Артем Бутянковс, сделавший «дабл-дабл» с 26 очками и 13 подборами, лучшим игроком игры, оба главных тренера на пресс-конференции отметили «трехдюймовку» капитана. Правда, наставник сибиряков при этом как бы ежился.

«Буревестник» - «Новосибирск» (Новосибирск) - 81 : 77 (20:26, 13:12, 18:22, 30:17

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