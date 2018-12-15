2018-12-15T22:45:10+03:00
Спорт

«Трёхдюймовка» капитана «Буревестника» повергла соперников в шок

Ярославцы, безнадежно проигрывая клубу «Новосибирск», вырвали победу в последней четверти
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Насколько серьезного соперника принимали наши баскетболисты в «Вознесенском» можно было судить по результатам пяти последних матчей команд. У сибиряков было всего одно поражение. И в таблице они были намного выше «Бури». Первая четверть матча только добавляла тревог. Гости были скрупулезны в завершениях атак, тогда как наши очки добывали со скрипом.

Все же к большому перерыву ярославцы прибавили в защите, что позволило почти вдвое урезать гостям результативность по сравнению с первой четвертью. Это и вселило слабую надежду на перемены к лучшему относительно цифр на табло. Однако начало второй половины игры едва не похоронило эти надежды. Счет к концу четверти стал угрожающим для «Бури» - 51:60. И вот тут неожиданно для всех, включая гостей, с капитанского мостика «Бури» бабахнула, как когда-то трехдюймовка «Авроры». Капитан «Бури» Илья Александров буквально взял игру на себя и бабахнул тремя «трехами», точными попаданиями из-за дуги. Еще одну «треху» добавил Артем Бутянковс, что за считанные минуты перевернуло игру. Гости, уже свыкшиеся с неточностями наших, явно были в шоке от «трёхдюймовок» - 63:65! У них и точность улетучилась. Правда, ярославцы прямо со звериной свирепостью стали отрабатывать в защите, что и дало эффект.

Когда пошла игра «очко за очко», опыт ветеранов «Бури» оказался весомее. Поведя впервые в матче после броска Новикова, наши уже мертвой хваткой дожали соперника до победы. И хоть признан был Артем Бутянковс, сделавший «дабл-дабл» с 26 очками и 13 подборами, лучшим игроком игры, оба главных тренера на пресс-конференции отметили «трехдюймовку» капитана. Правда, наставник сибиряков при этом как бы ежился.

«Буревестник» - «Новосибирск» (Новосибирск) - 81 : 77 (20:26, 13:12, 18:22, 30:17

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским