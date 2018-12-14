2018-12-14T21:40:15+03:00
Общество

В Ярославле живой символ Нового года популярностью не пользуется

Несмотря на то, что зверек размером меньше кошки и имеет массу достоинств.
Мария Соколова
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В Ярославле нет спроса на мини-пигов.В Ярославле нет спроса на мини-пигов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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А в целом по стране спрос на мини-пигов по сравнению с 2017 годом вырос в 3,5 раза. Это логичное изменение на волне популярности символа 2019 года по китайскому календарю – Желтой Земляной Свиньи, считает сайт Авито. С приближением Нового Года спрос на этих животных в России значительно рос, и, например, в октябре средняя цена на поросеночка составляла без малого 22 тысячи рублей.

Сейчас, в декабре, самого дорогого мини-пига продают в Москве за 35 тысяч рублей. «Хрюшка приучена к лотку, очень любит ласку, с удовольствием принимает ванну». А в Киселевске Кемеровской области это животное можно купить за 2,5 тысячи рублей.

В Ярославле же на популярном сайте нет ни одного предложения о продаже мини-пигов. На других насилу отыскалось одно-единственное местное предложение, которое висит еще с осени и по-прежнему актуально: «Продам милого карликого кабанчика. Возраст 4месяца. Вес 5кг. Размером меньше кошки. Приучен к лотку. Любит гулять на поводке. Снимался в кино». Просят за умного и веселого питомца 15 тысяч рублей.

Зато обыкновенные поросята расходятся со свистом. Впрочем, они и стоят всего на всего 2 с половиной тысячи рублей - столько же сколько мини-пиги в далеком Киселевске.

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