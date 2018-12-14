2018-12-14T17:35:10+03:00
Общество

В Ярославле прошло закрытие молодежного форума «ПроеКТОриЯ»

Форум проходил в Ярославле с 11 по 14 декабря.Торжественное мероприятие состоялось в «Арене-2000».
Екатерина Рябцева
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Уже шестой раз наш регион встречает талантливых школьников со всей России. В этом году участники форума получили уникальную возможность побывать на авторских лекциях и мастер-классах лучших педагогов страны. Владимир Путин также провел открытый урок на площадке мероприятия.

Ярославль посетило более 500 участников. Они работали над проектами по энергетике, транспорту, космосу, здоровью, информационным технологиям и новому материалу.

HR-специалисты крупных компаний, заинтересованные в высококвалифицированных кадрах познакомились с будущими сотрудниками и рассказали о преимуществах работы в своих организациях.

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Ирина Потехина отмечает, что Ярославская область снова и снова показывает высокий уровень проведения и организации форума.

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