Группа москвичей убила в Ярославской области девять лосей

СЕГОДНЯ 12:34 2018-12-14T12:34:52+03:00

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Группа браконьеров убила в Ярославской области девять лосей. Ущерб от уничтожения животных составил почти три миллиона рублей. Об этом сообщили в полиции Ярославской области.

- В октябре 2018 года в дежурную часть полиции Угличского района поступило сообщение от сотрудника департамента окружающей среды и природопользования Ярославской области о том, что в лесном массиве, в районе деревень Хлудово и Василево, обнаружены места незаконного отстрела пяти лосей. В ноябре 2018 года в полицию сообщили о незаконном отстреле четырех лосей в трех километрах от деревни Юрино. Во всех случаях животные были разделаны на месте незаконной добычи, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что в банду входило пять человек – все жители Московской области, не имевшие лицензий на отстрел лосей. При обыске в их домах найдены останки животных, приборы для бесшумной стрельбы, тепловизоры, огнестрельное оружие и боеприпасы. По предварительной информации, нарушители продавали мясо.

На браконьеров завели уголовные дела по статье «Незаконная охота». Им грозит до пяти лет тюрьмы. Подозреваемые заключены под стражу. Устанавливается их причастность к совершению других аналогичных преступлений.