Уголовное дело за нелюбовь к детям: двое нерадивых родителей отправятся под суд
На двух нерадивых родителей из Пошехонского района завели уголовные дела ярославские приставы. Оба забыли о своих детях и за это должны были быть наказаны. Многодетная мать задолжала своим трем сыновьям 45 тысяч рублей алиментами. Мальчиков воспитывают опекуны, и эти дети уже не в первый раз столкнулись с таким отношением родной матери.
- За совершенное правонарушение мировой судья назначил гражданке 30 часов обязательных работ, - рассказали в службе судебных приставов. - В связи с тем, что от выполнения родительских обязанностей женщина продолжала уклоняться, дознавателями отдела судебных приставов было возбуждено уголовное дело.
А вот отец маленькой девочки провинился перед своим ребенком несколько меньше. У него насчитали только 20 тысяч долга. Но и в его случае приставы, перепробовав все меры, завели уголовное дело.
Пошехонцы стали 573 и 574 родителями, которые за неуплату алиментов отправятся под суд по уголовной статье.