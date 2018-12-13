Уголовное дело за нелюбовь к детям: двое нерадивых родителей отправятся под суд

13 Дек. 08:02 2018-12-13T08:02:10+03:00

Почти 600 родителей пошли под суд из-за алиментов в этом году Фото: Служба судебных приставов

Ярославские приставы уже поймали 574 злостных алиментщиков в этом году

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На двух нерадивых родителей из Пошехонского района завели уголовные дела ярославские приставы. Оба забыли о своих детях и за это должны были быть наказаны. Многодетная мать задолжала своим трем сыновьям 45 тысяч рублей алиментами. Мальчиков воспитывают опекуны, и эти дети уже не в первый раз столкнулись с таким отношением родной матери.

- За совершенное правонарушение мировой судья назначил гражданке 30 часов обязательных работ, - рассказали в службе судебных приставов. - В связи с тем, что от выполнения родительских обязанностей женщина продолжала уклоняться, дознавателями отдела судебных приставов было возбуждено уголовное дело.

А вот отец маленькой девочки провинился перед своим ребенком несколько меньше. У него насчитали только 20 тысяч долга. Но и в его случае приставы, перепробовав все меры, завели уголовное дело.

Пошехонцы стали 573 и 574 родителями, которые за неуплату алиментов отправятся под суд по уголовной статье.