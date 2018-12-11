2018-12-11T10:14:38+03:00
Происшествия

В Ярославле больше недели ищут женщину, нуждающуюся в медпомощи

У пропавшей татуировка на запястье
Роман Рыжиков
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославская областьПоисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославская область
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В Ярославле пропала 40-летняя женщина. 3 декабря она вышла из дома и не вернулась. Поиски продолжаются уже больше недели, но о ней ничего неизвестно.

40-летняя Наталья Малкова (Попова) невысокого роста, около 170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые. Была одета предположительно в длинное малиновое пальто. По данным поисковиков, женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Особая примета – татуировка на запястье.

Если вы знаете, где она может находиться, или видели Наталью после третьего декабря, пожалуйста, обратитесь в полицию по номеру 112 или позвоните волонтерам по телефону 8(800)700-54-12

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