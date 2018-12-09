2018-12-09T13:11:32+03:00
Происшествия

Массовое ДТП: в Ярославле на Октябрьском мосту закрутило иномарки

В результате аварии машины по обе стороны моста встали в пробки
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Первый Ярославский автопортал ВКПервый Ярославский автопортал ВК
Изменить размер текста:

ДТП произошло в десятом часу вечера в субботу, 8 декабря.

По предварительным данным, один из автомобилей - синий «Хендай Солярис» - при перестроении на большой скорости задел другую иномарку. Машины закрутило, и они задели другие транспортные средства.

Очевидцы аварии сообщают, что в ДТП приняло участие четыре автомобиля. На месте ДТП работали спасатели, ГИБДД и скорая помощь. Несколько человек в этом дорожном происшествии получили травмы.

Из-за аварии возникли большие пробки по обе стороны моста. Движение было сильно затруднено.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Ярославля иномарка мчалась на красный свет: сбиты женщина и ребенок
Известный ярославский педагог сразился с умниками и умницами
В Ярославской области вор с чужих дач тащил продукты
«ПроеКТОриЯ» в Ярославле: самые умные школьники страны будут решать реальные производственные задачи
«Ярославич» после поражения в Самаре завяз на последнем месте
Полицейский застрелил опасную лису на улице в Данилове
Пожилой пешеход пострадал под колесами «Лады» в Ярославской области
Пропавшая в Рыбинске 16-летняя девушка нашлась
Ярославские мальчишки поборются за спортивную площадку рядом с домом
«Кошки-смертники»: ярославца, попавшего зимой на дачу, встретил десяток брошенных мурок
Власти предложили ввести в центре Ярославля «сухой закон» на полторы недели
«Черный вечер» для «Локомотива»
В Рыбинске на полдня сделают бесплатным проезд для Дедов Морозов и Снегурочек
Коньяк, конфеты и 80 тысяч рублей: в Ярославле эмигрант без регистрации пытался откупиться от полиции
Роман Курцын vs Роман Рыжиков: чей трюк эффектнее
Открытие экстрим-парка в Ярославле
В Ярославле парень хватал продукты в магазинах и просто убегал
В Ярославской думе хотят повысить зарплаты помощникам руководителей фракций
В Ярославской области по-прежнему будут поддерживать приемных родителей
В Ярославле мужчина украл из магазина банку пива, угрожая продавщице ножом
На НаШествии в Рыбинске можно будет полакомиться форелью на углях и рыбными сосисками
Новый год ярославцы могут встретить под дождем
В Рыбинске пропала 16-летняя Маргарита Левчук
В Ярославле водители снегоуборочных машин показали класс на дороге