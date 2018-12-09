Массовое ДТП: в Ярославле на Октябрьском мосту закрутило иномарки
В результате аварии машины по обе стороны моста встали в пробки
Первый Ярославский автопортал ВК
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ДТП произошло в десятом часу вечера в субботу, 8 декабря.
По предварительным данным, один из автомобилей - синий «Хендай Солярис» - при перестроении на большой скорости задел другую иномарку. Машины закрутило, и они задели другие транспортные средства.
Очевидцы аварии сообщают, что в ДТП приняло участие четыре автомобиля. На месте ДТП работали спасатели, ГИБДД и скорая помощь. Несколько человек в этом дорожном происшествии получили травмы.
Из-за аварии возникли большие пробки по обе стороны моста. Движение было сильно затруднено.