«ПроеКТОриЯ» в Ярославле: самые умные школьники страны будут решать реальные производственные задачи

СЕГОДНЯ 21:35 2018-12-08T21:35:53+03:00

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Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» пройдет в Ярославле. Мероприятие откроется 11 декабря. Ожидается, что на его площадке соберется более 500 самых умных школьников, мотивированных на инженерно-техническое и естественно-научное развитие. Они смогут вживую пообщаться с руководителями крупнейших российских компаний и ректорами ведущих вузов.

- В этом году «ПроеКТОриЯ» пройдёт в обновленном формате. Лучшие педагоги-навигаторы со всей страны откроют работу форума уникальными авторскими уроками. В формате образовательного шоу школьники познакомятся с вызовами, стоящими сегодня перед инновационными индустриями, будут решать реальные задачи от ведущих работодателей страны. Традиционно основными направлениями форума станут: энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии, новые материалы, - говорят организаторы..

С помощью самых современных digital-технологий к авторским урокам присоединится вся страна. Предполагается, что участие в форуме примут заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, министра просвещения РФ Ольга Васильева, полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев.

Напомним, всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (ранее — «Будущие интеллектуальные лидеры России») проходит в соответствии с распоряжением президента России.