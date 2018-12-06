2018-12-06T08:43:45+03:00
Общество

В центре Ярославля 6 памятников архитектуры находятся в плачевном состоянии

Межведомственная комиссия проверила состояние 163 памятников в зоне ЮНЕСКО
Мария СОКОЛОВА
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Шесть памятников в зане ЮНЕСКО в плачевном состоянииШесть памятников в зане ЮНЕСКО в плачевном состоянииФото: Правительство Ярославской области
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- В ходе комплексных обследований с привлечением общественных инспекторов в центре города на предмет сохранности проверено 27 объектов федерального значения, 52 – регионального, 16 – местного и 68 выявленных объектов культурного наследия. Установлено, что 157 из них находятся в удовлетворительном состоянии, 6 – в неудовлетворительном, - сообщил директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.

Среди обнаруженных нарушений: отсутствие табличек с указанием номеров домов и улиц и плохое содержание прилегающей к объектам территории. А также ненормативное состояние зданий, то есть обнаружены деформации фундамента, сквозные трещины в стенах, перекрытиях, отсутствует окон, дверей и кровли.

А у памятника местного значения «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской» на Волжской набережной обнаружены все вышеперечисленные нарушения.

По итогам всех выявленных в ходе обследований нарушений составлены акты технического состояния зданий.

- К нерадивым собственникам будут приняты соответствующие меры, предупреждает Александр Филяев.

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