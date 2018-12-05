Ярославский художественный музей на один день сделает вход бесплатным

5 Дек. 16:34 2018-12-05T16:50:06+03:00

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В Ярославле, сегодня, 5 декабря, для всех желающих свои двери откроет Художественный музей. Все экспозиции будут работать абсолютно бесплатно. Это связано с 99-летнем музейного комплекса.

- В день рождения музея вход на экспозиции во всех трёх зданиях – свободный, - сообщают в музее. - Идут годы и столетия, эпохи сменяют друг друга, а музей всегда рядом с вами!

Ярославский художественный музей был открыт в далеком 1919 году. С тех пор его коллекции беспрерывно пополнялись. В музейных стенах можно найти и древнерусское искусство, и произведения 21 века.