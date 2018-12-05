2018-12-05T15:01:18+03:00
Общество

Ярославские выпускники написали итоговое сочинение: какие темы были

Экзамен в области прошел без нарушений и происшествий
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославские школьники написали итоговое сочинение.Ярославские школьники написали итоговое сочинение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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5 декабря выпускники 11-х классов ярославских школ написали итоговое сочинение. По данным областного департамента образования, всего участие в экзамене приняли почти 5,5 тысяч ребят. Кроме того, сочинение написали трое человек - выпускников прошлых лет. Детям с ограниченными возможностями здоровья сочинение можно было заменить на изложение. Таких ребят оказалось 143 человека.

- Экзамен прошел без нарушений и происшествий. За процессом следили 204 общественных наблюдателя, - добавили в пресс-службе департамента образования.

В Ярославской области темы для сочинений были следующие: «Что важнее для детей: советы родителей или их пример?», «Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?», «Как искусство помогает понять действительность?», «Какие жизненные впечатления помогают верить в добро?», «Всякая ли мечта достойна человека?».

Те, кто получит неудовлетворительную оценку, смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 6 февраля и 8 мая 2019 года.

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