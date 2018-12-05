Ярославские выпускники написали итоговое сочинение: какие темы были
5 декабря выпускники 11-х классов ярославских школ написали итоговое сочинение. По данным областного департамента образования, всего участие в экзамене приняли почти 5,5 тысяч ребят. Кроме того, сочинение написали трое человек - выпускников прошлых лет. Детям с ограниченными возможностями здоровья сочинение можно было заменить на изложение. Таких ребят оказалось 143 человека.
- Экзамен прошел без нарушений и происшествий. За процессом следили 204 общественных наблюдателя, - добавили в пресс-службе департамента образования.
В Ярославской области темы для сочинений были следующие: «Что важнее для детей: советы родителей или их пример?», «Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?», «Как искусство помогает понять действительность?», «Какие жизненные впечатления помогают верить в добро?», «Всякая ли мечта достойна человека?».
Те, кто получит неудовлетворительную оценку, смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 6 февраля и 8 мая 2019 года.