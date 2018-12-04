2018-12-04T13:53:20+03:00
Общество

Глава Рыбинска обсудил с предпринимателями мусорный вопрос

Денис Добряков пригрозил бизнесменам штрафами
Роман Рыжиков
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Мэр Рыбинска Денис Добряков встретился с предпринимателями и представителями «Хартии», чтобы обсудить мусорный вопрос. На сегодняшний день в городе нет четкой системы взаимодействия между властью, бизнесом и региональным оператором. Многие бизнесмены по прежнему пользуются контейнерными площадками, закрепленными за жилыми домами.

- Это недопустимо. У каждого предпринимателя должен быть свой подсчитанный объем вывозимого мусора, договор с региональным оператором и согласованный график, - заявил Добряков. – Мы даем время, чтобы выстроить это работу, но потом будем штрафовать.

Сегодня только около четырехсот бизнесменов из пяти тысяч имеют договор о вывозе мусора, однако, ситуация улучшается и переполненных контейнеров становится все меньше, считает пресс-служба рыбинской администрации.

За последние месяцы в департамент по охране окружающей среды были направлены материалы по 21 юридическому лицу. Четырех предостерегли, четырем сделали устное замечание, двоих оштрафовали. Штраф – до 10 тысяч рублей.

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