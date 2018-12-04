2018-12-04T13:53:20+03:00
Общество

Глава Рыбинска обсудил с предпринимателями мусорный вопрос

Денис Добряков пригрозил бизнесменам штрафами
Роман Рыжиков
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэр Рыбинска Денис Добряков встретился с предпринимателями и представителями «Хартии», чтобы обсудить мусорный вопрос. На сегодняшний день в городе нет четкой системы взаимодействия между властью, бизнесом и региональным оператором. Многие бизнесмены по прежнему пользуются контейнерными площадками, закрепленными за жилыми домами.

- Это недопустимо. У каждого предпринимателя должен быть свой подсчитанный объем вывозимого мусора, договор с региональным оператором и согласованный график, - заявил Добряков. – Мы даем время, чтобы выстроить это работу, но потом будем штрафовать.

Сегодня только около четырехсот бизнесменов из пяти тысяч имеют договор о вывозе мусора, однако, ситуация улучшается и переполненных контейнеров становится все меньше, считает пресс-служба рыбинской администрации.

За последние месяцы в департамент по охране окружающей среды были направлены материалы по 21 юридическому лицу. Четырех предостерегли, четырем сделали устное замечание, двоих оштрафовали. Штраф – до 10 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Советской площади в Ярославле начали устанавливать главную новогоднюю елку
ВАЗ против двух иномарок: в тройном ДТП в Ярославле пострадал водитель отечественного авто
Автобус и легковушка столкнулись на Московском проспекте: пострадала беременная женщина
Каждый четвертый ярославец зарабатывает меньше 15 тысяч в месяц
Судебные приставы ищут машины должников у торговых центров
«Буревестник» из Ярославля взял верх над клубом «Купол-Родники»
Ярославский «Локомотив» на буллитах переиграл клуб из Китая
На благоустройство дворов и парков Ярославской области из федеральной казны дадут 517 миллионов
В Ярославле пройдет предновогодняя раздача бездомных собак и кошек
В Ярославле достроят проблемный дом на проспекте Фрунзе
За пост мэра Ярославля поборются девять кандидатов
В Ростове Великом менеджер универсама украла из кассы 50 тысяч рублей и сдалась полиции
Ярославской депутат приютил утку, которая сама постучалась в его дверь