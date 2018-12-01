Больше стилизации: в центре Рыбинска появится 67 красивых фонаря

СЕГОДНЯ 11:30 2018-12-01T11:30:42+03:00

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В пятницу, 30 ноября, в Рыбинске начали устанавливать фонари, стилизованные под уличные светильники XIX века. Первые фонари появились на улице Стоялой. Потом цепь света пойдет по бульвару Ушакова и двум переулкам – Вознесенскому и Преображенскому. На них поставят по 12 фонарей.

- Светильники подбирались в соответствии с общей концепцией благоустройства улицы Стоялой, они выполнены в стиле эпохи конца XIX века. Всего на Бульваре Ушакова будет установлено 12 фонарей – по шесть с каждой стороны. Еще 13 украсят проезжую часть – от Волжской набережной вдоль улицы Стоялой, - рассказал Дмитрий Рудаков, первый заместитель главы города Рыбинска.

Установкой фонарей в Рыбинске завершат масштабное благоустройство улицы Стоялой и бульвара Ушакова. Здесь уже заменили коммуникации, отремонтировали фасады, поставили фонтан и переложили брусчатку. Всего на реконструкцию ушло 20 миллионов рублей.