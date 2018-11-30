В Ярославле поймали липовую соцработницу, укравшую у бабушки 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:58 2018-11-30T16:08:38+03:00

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Ярославская прокуратура направила дело "соцработницы", которая украла у пенсионерки деньги, в суд. В июле 36-летняя жительница Владимирской области пришла к 80-летней бабушке и представилась работником отдела социальной помощи.

- Желая узнать, где потерпевшая хранит деньги, злоумышленница попросила ее показать денежную купюру под предлогом проверки серии, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославля.

После того как мошенница увидела, где хранятся сбережения пенсионерки, она предложила бабушке составить список необходимых ей продуктов. Когда потерпевшая вышла из комнаты, чтоб написать его, обманщица забрала из тайника 100 тысяч рублей. Обвиняемая полностью признала свою вину.