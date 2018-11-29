Ярославец нагулял по барам и магазинам по чужой банковской карте 1 год лишения свободы

СЕГОДНЯ 20:15 2018-11-29T20:15:20+03:00

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44-летний, ранее не судимый житель Красноперекопского района города, не побоялся взять у знакомого таксиста банковскую карту, которую обронила в машине последнего пассажирка. Воспользовавшись тем, что на карте не был установлен пин-код, гражданин совершал по ней покупки в барах, магазинах и на автозаправках, растратив на «шикарную» жизнь чужие 12 тысяч рублей.

- Красноперекопский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - рассказали в прокуратуре Красноперекопского района, поддержавшей гособвинение.

Не избежал наказания и таксист. В октябре текущего года приговором Краснопекопского районного суда он за хищение банковской карты был приговорен к наказанию в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 4 месяца.