2018-11-29T19:32:52+03:00
Происшествия

В Ярославле предотвратили крупную кражу кабеля из многоквартирного дома

На место оперативно прибыли сотрудники ЧОПа
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Вор был пойман с поличным. Фото: компания "Дельта".Вор был пойман с поличным. Фото: компания "Дельта".
Изменить размер текста:

В Ярославле предотвратили крупную кражу кабеля из подвала жилого дома на улице 8 Марта.

- Сигнал тревоги поступил на пульт центральной станции мониторинга «Дельта» в 10 часов 42 минуты 29 ноября. На место происшествия оперативно выехала группа быстрого реагирования компании. Автомобиль прибыл на место уже через 6 минут, - сообщили в пресс-службе озранного предприятия.

В доме, откуда поступил сигнал, был взломан замок в подвал, дверь открыта. А внутри находился неизвестный мужчина. Нарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции. По данному факту ведется разбирательство.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области судебные приставы заставили предприятие купить квартиру своему работнику
Ярославец нагулял по барам и магазинам по чужой банковской карте 1 год лишения свободы
В Дзержинском районе Ярославля пьяный мужчина угнал машину
Ярославские силачи сумели сдвинуть с места огромное колесо обозрения
Серьезное ДТП в Ярославле: сбита 17-летняя девушка, получил травмы пятилетний ребенок
В Ярославской области житель Вологды ограбил земляка на 2,5 миллиона рублей
У Градостроительного колледжа в Ярославле работают пожарные. Что случилось
Маме детей, погибших в пожаре под Ярославлем, избрали меру пресечения
В Ярославле на 7,2% вырастет плата за содержание жилья
В Ярославле 18-летняя девушка выпала из окна 18 этажа
В Ярославле отменили концерт нашумевшего репера Хаски
Ярославец подделал больничный лист на полуцветном ксероксе
В Ярославле начали готовить учителей китайского языка
В Ярославле одного из руководителей подразделения РЖД поймали на взятке в два миллиона
В центре Ярославля начали собирать снесенную детскую площадку
Пострадавших в пожаре на 4-й Яковлевской поселили в гостинице на деньги из резервного фонда мэра
У жительницы Ярославля украли резиновые галоши и швейную машинку
В Ярославле пропала 15-летняя девочка с пирсингом в носу
«Локомотив» и в Нижнекамске поиграл в «догонялки»
Погоня в Тутаеве: пьяный угонщик пытался скрыться в поле и повис на кочке
Под Ярославлем два автомобиля превратились в груду железа из-за лобового столкновения
В санатории «Черная речка» задолжали по зарплате 11 миллионов рублей
В Ярославле полицейские поймали мужчину, который прятал наркотики у себя в носке
При столкновении «Део» и «Киа» в Ярославле пострадали два человека
В Рыбинске перезахоронят останки двух красноармейцев, погибших на Великой Отечественной войне
На проспекте Октября в Ярославле откроется современная поликлиника
Первое и единственное в России производство медицинских игл заработает в Ярославской области в начале 2019 года