В Ярославле предотвратили крупную кражу кабеля из многоквартирного дома

СЕГОДНЯ 19:32 2018-11-29T19:32:52+03:00

Вор был пойман с поличным. Фото: компания "Дельта".

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В Ярославле предотвратили крупную кражу кабеля из подвала жилого дома на улице 8 Марта.

- Сигнал тревоги поступил на пульт центральной станции мониторинга «Дельта» в 10 часов 42 минуты 29 ноября. На место происшествия оперативно выехала группа быстрого реагирования компании. Автомобиль прибыл на место уже через 6 минут, - сообщили в пресс-службе озранного предприятия.

В доме, откуда поступил сигнал, был взломан замок в подвал, дверь открыта. А внутри находился неизвестный мужчина. Нарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции. По данному факту ведется разбирательство.