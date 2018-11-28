Два предпринимателя и сисадмин из Ярославля стали виртуальными мошенниками

СЕГОДНЯ 08:59 2018-11-28T08:59:34+03:00

Троица успела обворовать 18 человек, пока ее не поймали

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Трое друзей из Ярославля – два индивидуальных предпринимателя и системный администратор - стали кибермошенниками. Подробности махинаций преступной троицы правоохранители не сообщают, но известно, что незаконным способом они выманили у людей - более 227 тысяч рублей.

- Мужчины вступили в сговор и начали заниматься мошенничеством в сфере компьютерной информации. Их противоправные действия были замечены сотрудниками правоохранительных органов. В итоге, судом они осуждены по статьям «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», - рассказали в ярославской службе судебных приставов, куда пришли 18 исполнительных листов от пострадавших граждан.

В итоге деньги людям удалось вернуть. Они были изъяты у преступников правоохранителями как вещественные доказательства. А после оглашения приговора суда их передали жертвам преступлений.