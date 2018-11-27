Под Ярославлем случился пожар: погибло трое маленьких детей
СК возбудил уголовное дело
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В селе Медягино Ярославского района загорелась квартира в одном из домов. В пожаре погибло трое маленьких детей. Об этом сообщают в Следственном управлении СКР по Ярославской области.
- Точные данные о личности погибших детей устанавливаются, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Предварительно им было от 0 до трех лет.
Сейчас на месте пожара работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование взято на контроль руководством Следственного управления.