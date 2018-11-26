2018-11-26T17:52:03+03:00
Происшествия

В Ярославле ищут мошенницу, которая украла у пенсионерки 150 тысяч рублей

Женщина объявлена в розыск
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле полиция разыскивает мошенницу, которая обокрала 77-летнюю пенсионерку. Бабушка сообщила, что, представившись медицинским работником, к ней в квартиру позвонила женщина. После того, как горе-врач ушла, пострадавшая обнаружила пропажу 150 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции разыскивают подозреваемую – приметы: на вид 45-50 лет, рост - около 150 -155 сантиметров, плотного телосложения. Была одета в бежевую куртку и вязаную шапку розового цвета, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

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