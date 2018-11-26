«ПроеКТОриЯ» в Ярославле: из-за форума на 4 дня перекроют улицы
В Ярославле на четыре дня перекроют движение на некоторых улицах. Из-за Всероссийского форума профориентации «ПроеКТОриЯ» с 6 утра 11 декабря до 22 часов 14 декабря нельзя будет проехать мимо «Арены-2000» по Институтской, по улице Чайковского от Свободы до Салтыкова Щедрина, перекрыто движение будет на Красном съезде и на нижнем ярусе Волжской набережной.
Кроме того, 10 и 14 декабря нельзя будет останавливаться и оставлять машину на стоянку между привокзальной площадью у Ярославля-Главного и улицей Павлика Морозова с 7 утра до окончания мероприятия.
Также остановка и стоянка будут запрещены с 19 часов 10 декабря до конца мероприятий 14 декабря на указанных участках улиц: Институтская, Чайковского, Красный съезд, Волжская набережная.