«ПроеКТОриЯ» в Ярославле: из-за форума на 4 дня перекроют улицы

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-26T13:37:33+03:00

Ярославских водителей просят быть внимательными и отнестись к временным неудобствам с пониманием Фото: Роман Рыжиков

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В Ярославле на четыре дня перекроют движение на некоторых улицах. Из-за Всероссийского форума профориентации «ПроеКТОриЯ» с 6 утра 11 декабря до 22 часов 14 декабря нельзя будет проехать мимо «Арены-2000» по Институтской, по улице Чайковского от Свободы до Салтыкова Щедрина, перекрыто движение будет на Красном съезде и на нижнем ярусе Волжской набережной.

Кроме того, 10 и 14 декабря нельзя будет останавливаться и оставлять машину на стоянку между привокзальной площадью у Ярославля-Главного и улицей Павлика Морозова с 7 утра до окончания мероприятия.

Также остановка и стоянка будут запрещены с 19 часов 10 декабря до конца мероприятий 14 декабря на указанных участках улиц: Институтская, Чайковского, Красный съезд, Волжская набережная.