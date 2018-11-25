На дополнительных выборах в Переславле-Залесском работают независимые наблюдатели

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-25T11:19:21+03:00

Изменить размер текста: A A

25 ноября в Переславле-Залесском Ярославской области проходят повторные выборы депутатов городской Думы по многомандатному избирательному округу №2. На два мандата здесь претендуют десять кандидатов. Из них трое самовыдвиженцев, остальные - представители политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».

Голосование проходит на пяти избирательных участках. Следить за ходом выборов в Переславль приехали члены специально созданной при Общественной палате Ярославской области независимой группы мониторинга. Они должны оперативно реагировать на жалобы о нарушениях, если такие будут появляться.

– Дополнительные выборы в Переславле-Залесском проходят под контролем независимой общественности, – отметил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – В состав мониторинговой группы вошли наблюдатели от палат регионального и муниципального уровней. Они могут присутствовать на избирательных участках, наблюдать за процессом голосования и проверять информацию о нарушениях.

Напомним, общественные наблюдатели эффективно работали в Ярославской области во время предыдущих избирательных компаний - на выборах президента, губернатора, депутатов областной думы. В общественной палате уверены, что и в этот раз их присутствие вновь позволит сделать выборы максимально прозрачными и легитимными.