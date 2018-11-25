2018-11-25T11:19:21+03:00
Политика

На дополнительных выборах в Переславле-Залесском работают независимые наблюдатели

Их задача – оперативно реагировать на жалобы о возможных нарушениях.
Ольга Макарова
Поделиться:
В Переславле-Залесском выбирают депутатов городской Думы.В Переславле-Залесском выбирают депутатов городской Думы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

25 ноября в Переславле-Залесском Ярославской области проходят повторные выборы депутатов городской Думы по многомандатному избирательному округу №2. На два мандата здесь претендуют десять кандидатов. Из них трое самовыдвиженцев, остальные - представители политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».

Голосование проходит на пяти избирательных участках. Следить за ходом выборов в Переславль приехали члены специально созданной при Общественной палате Ярославской области независимой группы мониторинга. Они должны оперативно реагировать на жалобы о нарушениях, если такие будут появляться.

– Дополнительные выборы в Переславле-Залесском проходят под контролем независимой общественности, – отметил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – В состав мониторинговой группы вошли наблюдатели от палат регионального и муниципального уровней. Они могут присутствовать на избирательных участках, наблюдать за процессом голосования и проверять информацию о нарушениях.

Напомним, общественные наблюдатели эффективно работали в Ярославской области во время предыдущих избирательных компаний - на выборах президента, губернатора, депутатов областной думы. В общественной палате уверены, что и в этот раз их присутствие вновь позволит сделать выборы максимально прозрачными и легитимными.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три человека пострадали в серьезном ДТП в Ярославской области
Ярославцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья
«Ярославич» потерял в Сургуте сначала Плужникова, потом очки
Неизвестный благотворитель перевел недостающие 300 тысяч на памятник бездомному псу в Ярославской области
В центре Ярославля снесли детскую площадку
Министерство культуры предписало убрать летнее кафе от Арсенальной башни в Ярославле
«Шинник» в Волгограде одержал волевую победу над «Ротором»
В библиотеках Ярославской области могут появиться «продленки» для школьников
Женщина из Рыбинска изрезала ножом колеса автомобиля бывшего мужа из неприязни к нему
Скандальный дебаркадер-ресторан уплыл из Ярославля
Момент, как внедорожник сбил людей на переходе в Ярославле, попал на камеру
Больного диабетом 14-летнего ярославца органы опеки изъяли из семьи
В Ярославской области «Мицубиси» оказался в кювете
В Ярославской области пьяный сын чуть не убил мать стеклянной банкой
Директор магазина в Переславле обокрала собственную кассу
Ярославца отправят в колонию строго режима за кражу ноутбука жены
В полиции назвали число жертв в жутком ДТП на Московском проспекте в Ярославле
Участвовать в выборах мэра Ярославля захотели десять кандидатов
На Московском проспекте в Ярославле джип влетел в маршрутку: работает медицина катастроф
Новый дебаркадер-ресторан в Ярославле возмутил даже блогера Варламова
«Волшебный троллейбус» будет ходить с 24 декабря: где купить билеты