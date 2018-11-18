«Ярославич» провел «славную битву» против «Динамо»

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-18T12:10:24+03:00

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Давно в спорткомплексе «Атлант» не было матча, который воспламенил зрителей. И вот против грозного московского «Динамо» ярославцы выдали такое, что можно охарактеризовать словами из «Маугли» - Это была славная охота! Только один полный сет был доигран без «больше-меньше»!

Три других завершались с набором более 25 очков. Ярославцы буквально вцепились в свою игру и ни в чем не уступали более опытным соперникам. А среди них немало матерых сборников российских, тогда как у «Ярославича» один либеро Соколов отмечен в национальной команде. И удивительный матч Соколов выдал, вытаскивая такие безнадежные мячи, что дивиться можно. Даже очко заработал, отбив мяч так, что он перелетел на площадку гостей. И партнеры Соколова были на высоте, шокируя москвичей не только убойными ударами, но и хитрыми скидками. В этом преуспели и Тарасов, и Галимов, и Лактионов. «Связка» Воропаев искусно дирижировал атаками, подкрепляя это и на блок. На сетке ярославцы тоже прилично набирали очки. Команда Юрия Филиппова в четвертом сете была близка к полновесной победе, имела три матч-бола. Но "Динамо" одолеть непросто. Удалось только на тайбрейке. Так что, не зря оптимисты обещали победы. Вот она, первая и самая важная психологически.

«Ярославич» - «Динамо» (Москва) - 3:2 (21:25, 27:25, 26:24, 30:32, 15:12)