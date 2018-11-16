Пьяный пенсионер из дома-интерната убил другого тростью

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-16T16:29:25+03:00

Одним ударом мужчина порвал мочевой пузырь оппонента, от чего тот скончался через несколько дней

Изменить размер текста: A A

На пенсионера, который проживал в доме-интернате для престарелых, завели уголовное дело за то, что он погубил другого жителя. 71-летний мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

В октября этого года возле бани пьяный мужчина повздорил со своим 77-летним знакомым. Во время конфликта злоумышленник ударил своего обидчика тростью в низ живота. У потерпевшего произошел разрыв мочевого пузыря, что через несколько дней стало причиной смерти.

По факту случившегося ведется следствие. Выбирается мера пресечения. Расследование продолжается.