2018-11-16T16:29:25+03:00
Происшествия

Пьяный пенсионер из дома-интерната убил другого тростью

Одним ударом мужчина порвал мочевой пузырь оппонента, от чего тот скончался через несколько дней
Роман Рыжиков
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На пожилого мужчину завели уголовное делоНа пожилого мужчину завели уголовное делоФото: Борис КУДРЯВОВ
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На пенсионера, который проживал в доме-интернате для престарелых, завели уголовное дело за то, что он погубил другого жителя. 71-летний мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

В октября этого года возле бани пьяный мужчина повздорил со своим 77-летним знакомым. Во время конфликта злоумышленник ударил своего обидчика тростью в низ живота. У потерпевшего произошел разрыв мочевого пузыря, что через несколько дней стало причиной смерти.

По факту случившегося ведется следствие. Выбирается мера пресечения. Расследование продолжается.

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