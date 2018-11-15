В Ярославле открылся первый бесплатный каток

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-15T12:42:22+03:00

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В Ярославле заработал первый бесплатный каток, сообщают в мэрии города. Он находится у центра физической культуры и спорта «Медведь» на улице Победы, 15.

- Сам корт существует достаточно давно. В 2015 году здесь установили стеклопластиковую коробку. Сейчас каток пользуется большим спросом, как у спортсменов, так и у местных жителей, — рассказал директор центра физической культуры и спорта «Медведь» Тимур Лифанов.

На катке три раза в неделю тренируются воспитанники центра - играют в хоккей с мячом. Если решите сходить, учтите - здесь нет проката коньков. "КП-Ярославль" опубликовала полный список катков, которые откроют на зиму.