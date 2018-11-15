В Ярославле открылся первый бесплатный каток
В Ярославле заработал первый бесплатный каток, сообщают в мэрии города. Он находится у центра физической культуры и спорта «Медведь» на улице Победы, 15.
- Сам корт существует достаточно давно. В 2015 году здесь установили стеклопластиковую коробку. Сейчас каток пользуется большим спросом, как у спортсменов, так и у местных жителей, — рассказал директор центра физической культуры и спорта «Медведь» Тимур Лифанов.
На катке три раза в неделю тренируются воспитанники центра - играют в хоккей с мячом. Если решите сходить, учтите - здесь нет проката коньков. "КП-Ярославль" опубликовала полный список катков, которые откроют на зиму.