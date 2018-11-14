СЕГОДНЯ 13:38 2018-11-14T13:38:25+03:00

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В Ярославской области стало больше бобров, сообщают в региональном правительстве. За год их популяция увеличилась на 14 процентов. По подсчетам специалистов, теперь в области живет больше 23 тысяч особей.

- Тенденция к росту популяции имеет постоянный характер: в связи с закрытием государственной системы заготовительных контор охота на бобров практически прекратилась, - рассказали в пресс-службе областной администрации.

Больше стало и медведей - за восемь лет их число выросло в два раза. Теперь в Ярославской области их живет около полутора тысяч.