2018-11-13T13:27:05+03:00
Общество

В Ярославле появился чисто женский арт-объект

Фортепьяно с надписями, которые можно использовать в спорах с мужчинами, стоит на улице Свободы
Роман Рыжиков
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Фото: Ксения Корачун / vk.comФото: Ксения Корачун / vk.com
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В центре Ярославля появился новый арт-объект. Старое фортепьяно, исписанное каллиграфией, красуется напротив входа в популярное кафе на улице Свободы. Белым по черному на нем написаны имена известных женщин, добившихся успеха в той или иной сфере.

- Возможно, вы ознакомитесь с некоторыми фамилиями впервые, и для вас, например, будет открытием узнать такую великую женщину, как Амелию Эрхарт, Грейс Келли и других, - пишет автор проекта Ксения Корачун. - Также присутствуют крылатые фразы, которые вы можете заучить и использовать в разговорах с мужчинами.

Так, например, одна из надписей гласит, что дефицит настоящих мужчин – не повод цепляться за уродов.

Ксения планирует продолжить устанавливать подобные объекты в Ярославле. Остается надеяться, что активистка будет понята правильно, а искусство не пострадает от рук вандалов

Фото: Ксения Корачун / vk.com

Фото: Ксения Корачун / vk.com

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