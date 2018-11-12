2018-11-12T12:06:34+03:00
Общество

В Рыбинске на зиму зальют 30 катков

Об этом сообщают в городской администрации
Александр Клещев
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Эту площадку у школы №32 отремонтировали местные жители.Эту площадку у школы №32 отремонтировали местные жители.Фото: Администрация Рыбинска
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Этой зимой в Рыбинске зальют 30 катков, сообщают в городской администрации. Их откроют во всех микрорайонах.

- Установка кортов оправдывает себя в полной мере. Такие площадки не пустуют. Мы, в свою очередь, ведем пропаганду здорового образа жизни. Привлекаем и детей и взрослых к активному отдыху, - сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Рыбинска Игорь Марков

Часто катками занимаются местные - например, с 2017 заливают коробку на улице Шевченко. Кроме того, к этой зиме люди при поддержке бизнесмена Евгения Сергеева отремонтировали хоккейный корт у школы №32. Помогала и администрация учебного заведения.

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