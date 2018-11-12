2018-11-12T08:02:55+03:00
Общество

Время есть апельсины и лепить снеговиков: какая погода ожидает ярославцев на этой неделе

Приятный ветер не станет кидать снег в лицо
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Погода будет приятнаяПогода будет приятнаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 12 по 18 ноября ярославцев ждет приятная морозная погода – без слякоти и отмороженных носов. Температура воздуха в начале недели будет колебаться от -5 до -2 градусов, а во второй половине – от -1 до +1. Понедельник подарит ясный день, буквально мороз и солнце. И утро вторника тоже обещает быть солнечным. А вот всю оставшуюся неделю придется смотреть на пасмурное небо, так что стоит запастись яркими вещами и фруктами, чтобы они поднимали настроение. С четверга область начнет потихоньку заваливать снегом. И все, кто еще юн в душе, смогут слепить снеговиков, потому что при такой температуре снег будет прекрасно скатываться в комочки.

Ветер в эти дни будет легкий, так что можно не бояться ранних вьюг.

На этой неделе солнце будет садиться уже в четыре часа вечера, так что стоит подумать о собственной безопасности и обзавестись чем-нибудь светоотражающим, чтобы водители издалека вас видели и точно не врезались.

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