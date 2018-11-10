«Ярославич» в Уренгое бился практически со сборной России

10 Нояб. 20:53 2018-11-10T20:53:31+03:00

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Одного стартового состава «Факела» было достаточно, чтобы понять, насколько трудно будет ярославцам противостоять этой мощной команде. Достаточно назвать игроков сборной России Волкова и Клюку. Но и остальные из стартового состава тоже уровня сборных разных стран. Первый сет и стал подтверждением ненапрасных опасений. У ярославцев почти ничего не ладилось, что на приеме, что на подаче, что на сетке. Ставка Юрия Филиппова на диагонального Тарасова, похоже, для уренгойцев не составила проблем. А вот самого Тарасова мощный блок просто выключил из игры надолго. Лишь во втором сете ярославцы сбросили оцепенение и постарались нащупать свою игру. И тут на первый план вышло мастерство. Хозяева практически не делали ошибок в атаке, доводя свои мячи до пола. У наших ребят это получалось далеко не безгрешно, на чем команда много теряла в итоге. Наставники «Ярославича» все же отказались расстановки с Тарасовым в диагонали, выпустив Плужникова. Этот ход немного усилил игру «Ярославича», хотя не внес резких изменений. К тому же, команда, сильно обновившаяся к сезону, продолжает сыгрываться со «связкой» Воропаевым. И порой результаты есть. Но работы у тренеров и игроков еще много «Факел» - «Ярославич» - 3:0 (25:11; 25:17; 25:21)