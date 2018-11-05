2018-11-05T20:07:45+03:00
Спорт

«Локомотив» уступил «витязям» в «перестрелке»

В игре в Подольске ярославцы забили три гола, но этого не хватило для победы
Виктор ПОЛЯК
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«Локомотив» уступил «витязям» в «перестрелке»«Локомотив» уступил «витязям» в «перестрелке»Фото: ХК "Локомотив"
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Последний матч перед перерывом в чемпионате КХЛ в Подольске с «Витязем» у команды Дмитрия Квартальнова получился напоминающим мальчишескую перестрелку – на любой гол каждая команда отвечала двумя. Пропустив гол на 8-й минуте, когда Накладал помешал Салаку, наши парни ответили достойно. Сначала Апальков с паса Козуна ворвался в зону и с неудобной руки пробил вратаря. Затем Алексееву удалось реализовать «лишнего», нащупав шайбу на «пятачке». Однако на перерыв команды ушли при равенстве. «Витязи» были пошустрее у ворот Салака. Эта же шустрость позволила хозяевам и вперед выйти, когда наша защита не уследила у своих ворот. Вновь нашим удалось ответить и сравнять счет, еще раз реализовав «лишнего», чем отметился Санников с шикарного паса Аверина. Но вот на второй гол в «ответке» наших не хватило. Было заметно, что игроки тяжело двигаются после двухмесячных ледовых баталий. Но уйти на перерыв хотя бы с набранным очком не получилось. На ответ за пропущенный в 3-ем периоде гол команды не хватило.

«Витязь» - «Локомотив» - 4:3 (2:2;1:1;1:0)

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