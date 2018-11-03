В Угличе автомобиль сбил семилетнего ребенка на переходе
Мальчик нуждается в амбулаторном лечении
В Угличе сбили мальчика на переходе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Угличе автомобиль «Лада приора» сбил семилетнего ребенка. ДТП произошло 2 ноября в 17.50 на Рыбинском шоссе, у дома №1. За рулем машины был 29-летний водитель - местный житель.
- По предварительной информации, мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства аварии.