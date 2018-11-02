2018-11-02T22:38:09+03:00
Спорт

«Буревестник» на «когтях» вырвал победу в безнадежно складывавшемся матче

Ярославские баскетболисты на последних секундах победили команду из Сургута
Виктор ПОЛЯК
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После двух подряд домашних поражений «Буре» приходится быть предельно мобилизованной командой, чтобы вернуть свою игру. Однако против студентов из Сургута» нашим пришлось не просто тяжело, потому что с первых секунд оказались в роли отстающих, но еще и с результативностью было не очень.

С огромным напрягом «Буре» удалось закончить первую четверть вровень с гостями, которые просто намертво обороняли подступы к своему щиту. Отчасти и ярославцы слишком увлекались индивидуальной игрой, заканчивавшейся нередко потерей мяча в частоколе рук под чужим щитом. Это и привели к провалу во второй четверти, когда гости за счет своих «трёх» создали весомый отрыв. Лишь во второй половине матча наши наладили командную игру, выводя на ударную позицию своих снайперов Агеева и Кашина. К тому же, разыгрался полностью восстановившийся Белов, в активе которого набралось 23 очка, включая 9 со штрафных. Но самое главное, что именно Белов удачно подобрал мяч под чужим щитом после дальнего броска Агеева и добил в корзину «Югры», впервые в матче сделав счет в пользу «Бури». До конца матча оставалось 20 секунд, но тут защита наших сработала четко.

«Буревестник» - «Университет-Югра» (Сургут) - 83 : 82(16:16, 18:28, 25:20, 24:18)

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