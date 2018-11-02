2018-11-02T10:55:44+03:00
Происшествия

В Ярославле «Волга» врезалась в бордюр и загорелась: водитель погиб

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области
Александр Клещев
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Сегодня, 2 ноября, около восьми утра в Ярославле случилось смертельное ДТП: на улице 3-ей Яковлевской в Заволжском районе «Волга» врезалась в бордюр и загорелась.

- Возгорание произошло в салоне данного транспортного средства, - сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - 65-летний водитель скончался на месте происшествия.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает причины аварии.

Напомним, в четверг в Переславском районе столкнулись две иномарки и «Лада». Два молодых человека пострадали.

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