В Ярославле «Волга» врезалась в бордюр и загорелась: водитель погиб
Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области
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Сегодня, 2 ноября, около восьми утра в Ярославле случилось смертельное ДТП: на улице 3-ей Яковлевской в Заволжском районе «Волга» врезалась в бордюр и загорелась.
- Возгорание произошло в салоне данного транспортного средства, - сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - 65-летний водитель скончался на месте происшествия.
Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает причины аварии.
Напомним, в четверг в Переславском районе столкнулись две иномарки и «Лада». Два молодых человека пострадали.