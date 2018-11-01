У меня болит зуб, а у вас 300 тысяч долга: приставы поймали алиментщика на работе

СЕГОДНЯ 19:32 2018-11-01T19:32:26+03:00

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Притвориться пациентом с зубной болью, чтобы поймать отца-алиментщика – настоящую спецоперацию под прикрытием провели ярославские судебные приставы. Должник – отец, имущество которого долго не могли найти. Он нигде официально не работал, а подрабатывал то в той, то в другой клинике стоматологом. По официальному приглашению мужчина не приходил, так что пришлось действовать под прикрытием. Пристав-исполнитель записался на прием к своему должнику.

- В назначенное время в кабинет вошел не пациент, а судебные приставы-исполнители, которые составили протокол административного задержания должника и административный протокол за неуплату алиментов, - рассказали в службе судебных приставов.

За несколько лет мужчина задолжал ребенку больше 300 тысяч рублей. В итоге суд назначил мужчине 30 часов обязательных работ.