В Рыбинске поймали вандала, разгромившего новую остановку
В Рыбинске Ярославской области поймали вандала, который разгромил новую остановку - разбил стеклянную стену павильона. Произошло это в ночь на 28 октября на Соборной площади. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Нарушителем оказался 23-летний местный житель - работник одного из крупных городских предприятий. В содеянном он признался.
- Я не хотел этого делать и сейчас сильно сожалею об этом, - сказал вандал на допросе в полиции.
Поймать вандала помогла запись уличной камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам с нее, молодой человек в момент совершения преступления был пьян. Полиция завела на хулигана уголовное дело по статье «Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах».
Напомним, эта высокотехнологичная остановка уже становилась объектом вандализма.
Хулиган разбил стеклянную перегородку павильона. Фото: администрация Рыбинска.