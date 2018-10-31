В Рыбинске поймали вандала, разгромившего новую остановку

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-31T10:39:21+03:00

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В Рыбинске Ярославской области поймали вандала, который разгромил новую остановку - разбил стеклянную стену павильона. Произошло это в ночь на 28 октября на Соборной площади. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Нарушителем оказался 23-летний местный житель - работник одного из крупных городских предприятий. В содеянном он признался.

- Я не хотел этого делать и сейчас сильно сожалею об этом, - сказал вандал на допросе в полиции.

Поймать вандала помогла запись уличной камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам с нее, молодой человек в момент совершения преступления был пьян. Полиция завела на хулигана уголовное дело по статье «Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах».

Напомним, эта высокотехнологичная остановка уже становилась объектом вандализма.