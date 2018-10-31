2018-10-31T10:39:21+03:00
Происшествия

В Рыбинске поймали вандала, разгромившего новую остановку

Им оказался 23-летний местный парень
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Вандалом оказался 23-летний работник рыбинского городского предприятия. Фото: УМВД России по Ярославской области.Вандалом оказался 23-летний работник рыбинского городского предприятия. Фото: УМВД России по Ярославской области.
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В Рыбинске Ярославской области поймали вандала, который разгромил новую остановку - разбил стеклянную стену павильона. Произошло это в ночь на 28 октября на Соборной площади. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Нарушителем оказался 23-летний местный житель - работник одного из крупных городских предприятий. В содеянном он признался.

- Я не хотел этого делать и сейчас сильно сожалею об этом, - сказал вандал на допросе в полиции.

Поймать вандала помогла запись уличной камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам с нее, молодой человек в момент совершения преступления был пьян. Полиция завела на хулигана уголовное дело по статье «Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах».

Напомним, эта высокотехнологичная остановка уже становилась объектом вандализма.

Хулиган разбил стеклянную перегородку павильона. Фото: администрация Рыбинска.

Хулиган разбил стеклянную перегородку павильона. Фото: администрация Рыбинска.

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