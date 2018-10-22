2018-10-22T12:34:06+03:00
Общество

В Ярославской области сдадут девять недостроев до конца года

Об этом сообщают в правительстве региона
Александр Клещев
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В Ярославской области до конца 2018 года сдадут девять долгостроев, сообщают в правительстве региона. Из 14 домов, которые хотели достроить в этом году, пока что сдали пять - на проспекте Машиностроителей в Ярославле и в ЖК «Зеленый квартал».

- Часть объектов будет достраиваться, часть будет расселена – там, где достройка экономически невыгодна, – сообщил и. о. заместителя председателя правительства Виктор Неженец. - Сдача объекта на улице Новоселковской переносится на весну 2019 года. Срыв срока обусловлен ЧП с падением крана, после которого работы пришлось временно приостановить.

По словам заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина, сейчас расследуется восемь уголовных дел по проблемам обманутых дольщиков. Создан спецотдел - все дела отнесли к одной группе следователей.

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