Ярославский «Локомотив» снова уступил «Автомобилисту» в овертайме

21 Окт. 20:20 2018-10-22T09:04:51+03:00

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Ледовая дружина Дмитрия Квартальнова была предельно настроена взять реванш у «Автомобилиста» за проигрыш на выезде. В том матче ярославцы создали к третьему периоду солидный голевой задел – 4:1, но удержать его не удалось. Видимо, не хватило опыта нашей молодежи. Вот почему наши были нацелены на реванш. Однако лидер КХЛ сразу показал, что уступать не собирается. Более того, гости уже на 6-й минуте наказали «Локомотив» за промашку защитника за воротами Коновалова.

Матч «Локомотив» - «Автомобилист».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

К чести наших ребят, они продолжили активную игру. Довольно быстро ярославцам удалось отыграться и, что любопытно, тоже с выходом из-за ворот, но уже чужих. Козун ловко выскользнул оттуда на «пятачок» и сумел добить шайбу, парированную вратарем.

Матч «Локомотив» - «Автомобилист».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Дальше обе команды ничего больше не сумели сделать до конца основного времени. Даже удаление Рафикова на 4 минуты за не слишком явную игру высоко поднятой клюшкой не помогло гостям на гол. Но в овертайме за 20 секунд до сирены судьи явно пропустили откровенный удар плечом в голову Егору Аверину. Это был нокдаун, Аверин не мог подняться со льда, но судьи игру не остановили. При игре «три на три» гости такой судейский «подарок» реализовали. Споры оказались бесполезными.

Матч «Локомотив» - «Автомобилист».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Автомобилист» - 1:2 ОТ (1:1;0:0;0:0;0:1).