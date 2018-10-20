Федор Конюхов приехал в Рыбинск
Рыбинский «Вымпел» строит для путешественника, возможно, самую большую яхту в мире
Федор Конюхов рассказал о своих планах на новые рекордыФото: Администрация Рыбинска
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Федор Конюхов, известный путешественник, готовится к очередному мировому рекорду. Специально для него рыбинский судостроительный «Вымпел» строит огромную яхту «Федор Ушаков». Ее длинна составит 76 метров, что станет своего рода визитной карточкой судна и комплиментом тому месту, где она была сконструирована – в регионе с автомобильным кодом 76.
А пока яхта еще проектируется, путешественник-рекордсмен готовится к новым свершениям. В планах кругосветка на миниатюрной весельной лодке и кругосветный полет на самолете на солнечных батареях.