Федор Конюхов приехал в Рыбинск

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-20T12:16:36+03:00

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Федор Конюхов, известный путешественник, готовится к очередному мировому рекорду. Специально для него рыбинский судостроительный «Вымпел» строит огромную яхту «Федор Ушаков». Ее длинна составит 76 метров, что станет своего рода визитной карточкой судна и комплиментом тому месту, где она была сконструирована – в регионе с автомобильным кодом 76.

А пока яхта еще проектируется, путешественник-рекордсмен готовится к новым свершениям. В планах кругосветка на миниатюрной весельной лодке и кругосветный полет на самолете на солнечных батареях.