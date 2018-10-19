Под Ярославлем микроавтобус с людьми столкнулся с грузовиком. Есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 12:49 2018-10-19T12:49:28+03:00

На Костромском шоссе корпоративное «Пежо» влетело в грузовик «Хино»

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Сегодня утром, 19 октября, под Ярославлем столкнулись микроавтобус и грузовик. Авария произошла на Костромском шоссе около 7 утра.

- В автобусе «Пежо» пострадали пятеро пассажиров, они были доставлены в больницу, - сообщают в пресс-службе УМВД.

Напомним, накануне в Ярославле произошла серьезная авария возле Леонтьевского кладбища. На перекрестке Угличской и Чехова столкнулись «четырнадцатая» и «Дэу». В ДТП пострадали молодые пассажирки отечественной легковушки.